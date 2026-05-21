SEMAINE DE POKO : Quelles boucles d’oreilles pour quel visage

Avant de se lancer dans la folle aventure des boucles d’oreilles, il est essentiel de bien connaître la forme de son visage. C’est la clé pour choisir des bijoux qui mettront en valeur vos atouts naturels et vous donneront une allure irrésistible.

Déterminer la forme de votre visage : le point de départ

Pour déterminer la forme de votre visage, rien de plus simple ! Munissez-vous d’un miroir, d’un feutre effaçable et suivez le guide. Attachez vos cheveux en arrière et observez attentivement les contours de votre visage. S’il est plutôt arrondi, avec des joues pleines et une mâchoire douce, vous avez un visage rond. S’il est plus long que large, avec un front et un menton arrondis, vous avez un visage ovale. Si votre front, vos pommettes et votre mâchoire sont alignés sur une même ligne, avec des angles marqués, vous avez un visage carré. Enfin, si votre visage est plus long que large, avec un front haut et un menton fin, vous avez un visage allongé.

L’art de mettre en valeur : comprendre les proportions

Une fois que vous avez identifié la forme de votre visage, il est temps de comprendre comment les boucles d’oreilles peuvent jouer avec les proportions et sublimer vos traits. L’objectif est de créer une harmonie visuelle en attirant l’attention sur vos atouts et en adoucissant les petites imperfections. Par exemple, si vous avez un visage rond, on privilégiera des boucles d’oreilles longues et fines qui allongeront visuellement votre visage. Si vous avez un visage carré, on misera sur des boucles d’oreilles rondes ou ovales pour adoucir les angles.

Boucles d’oreilles pour visage rond : jouer avec les lignes

Si vous avez un visage rond, votre mission, si vous l’acceptez, est d’allonger et d’affiner visuellement vos traits. Pour cela, misez sur des boucles d’oreilles qui créent des lignes verticales et qui contrastent avec la rondeur de votre visage. Les boucles d’oreilles pendantes, longues et fines, sont vos meilleures alliées. Osez les formes géométriques, comme les rectangles, les triangles ou les gouttes qui apporteront une touche de dynamisme à votre look. Evitez en revanche les boucles d’oreilles rondes ou trop volumineuses qui accentueraient la rondeur de votre visage.

Boucles d’oreilles pour visage ovale : l’harmonie des formes

Bonne nouvelle, si vous avez un visage ovale, vous avez gagné le gros lot de la morphologie. En effet, cette forme de visage, considérée comme la plus harmonieuse, peut tout se permettre ou presque. N’hésitez pas à jouer avec les formes, les couleurs et les styles pour exprimer votre personnalité. Des puces discrètes aux créoles XXL, en passant par les boucles d’oreilles pendantes, laissez libre cours à vos envies !

Boucles d’oreilles pour visage carré : adoucir les angles

Si vous avez un visage carré, votre objectif est d’adoucir les angles marqués de votre visage et d’apporter une touche de douceur à vos traits. Pour cela, privilégiez les boucles d’oreilles rondes, ovales ou en forme de goutte, qui viendront casser la géométrie de votre visage. Les créoles, fines et délicates, sont également une excellente option pour adoucir vos traits. Evitez, en revanche, les boucles d’oreilles carrées ou rectangulaires qui accentueraient les angles de votre visage.

Boucles d’oreilles pour visage allongé : équilibrer les longueurs

Si vous avez un visage allongé, votre mission est de rééquilibrer les proportions de votre visage en apportant du volume sur les côtés. Pour cela, misez sur des boucles d’oreilles courtes et volumineuses, comme les créoles épaisses, les boucles d’oreilles en forme de bouton ou les puces imposantes. Les formes rondes, ovales ou carrées sont également les bienvenues pour casser la verticalité de votre visage. Evitez, en revanche, les boucles d’oreilles longues et fines qui accentueraient la longueur de votre visage.

Source : histoiredor.com