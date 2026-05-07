SEMAINE DE POKO : Savoir faire le choix du parfum femme

Lorsqu’il s’agit de parfum, nous entrons dans le territoire de la senteur choisie. Les parfums sont les notes olfactives que nous choisissons spécifiquement pour faire partie de notre style. Aussi invisible qu’il soit, il s’agit d’un élément puissant à ajouter à notre répertoire de style. Les parfums contiennent de nombreux ingrédients différents. Le plus évident est la fleur, mais le parfumeur ne s’arrête pas là. Il utilise aussi d’autres éléments issus du monde végétal comme les écorces, fruits, feuilles et racines – pour créer diverses fragrances. De nombreux parfums contiennent aujourd’hui plus d’éléments botaniques – herbes et fougères, mousses, plantes et épices – ainsi que des composés synthétiques qui recréent certains des parfums qui ne sont plus produits. Le parfum final est composé de plusieurs ingrédients dont les “notes” vont s’épanouir différemment, selon la construction de la fragrance pour faire en ressortir les multiples facettes.

Les questions à se poser avant de choisir un parfum

Avant de choisir un parfum femme, il faut se poser les questions suivantes : quel parfum portiez-vous avant ? Pourquoi je souhaite changer de parfum ? Qu’est-ce qui vous fait choisir un parfum femme plutôt qu’un autre (il s’agit ici d’identifier la famille olfactive) ? Est-ce que vous aimez simplement les notes dont émane le parfum sur vous ? Ou est-ce l’univers autour du parfum qui vous attire ? Est-ce que le flacon du parfum présente une forme symbolique pour vous ? Est-ce que le nom du parfum est celui qui vous attire pour exprimer votre personnalité ? Portez-vous un parfum parce que vos proches l’aiment sur vous ?

Votre parfum s’accorde-t-il à votre personnalité ?

Parfum de femme pour une femme “classique-chic” : le style vestimentaire classique est représenté par le monde des affaires et des entreprises. La personnalité “classique-chic” opte toujours pour un style vestimentaire posé qui évoque la puissance et le professionnalisme avec ses chemises boutonnées et ses blazers impeccables. Pour cela, nous vous conseillons de choisir les parfums femmes suivants : Arpege de Lanvin, Rive Gauche d’Yves Saint Laurent et Calèche d’Hermès. Quel parfum pour la femme « naturelle » ? Les femmes de ce type de personnalité aiment la simplicité des choses ; elles sont flexibles et aiment porter des vêtements confortables. Pour cela, les parfums les plus adaptés à elles sont : Aqua Allegoria de Guerlain, Gris Clare de Serge Lutens et Acqua di Gioia de Giorgio Armani. La femme extravertie a pour meilleur allié son parfum. Les femmes extraverties sont très audacieuses, vivantes et expriment leurs styles avec les couleurs vives et les grands accessoires. Les parfums qui correspondent à leurs personnalités, sont les suivants : Opium d’Yves Saint Laurent, La Vie est Belle de Lancôme et Flowerbomb Nectar de Viktor & Rolf. Parfum de femme pour une personnalité créative : avec un style vestimentaire atypique, particulier et différent. Les parfums des femmes créatives sont : My Way de Giorgio Armani, Guilty pour Femme de Gucci et l’Eau d’Issey d’Issey Miyake. Chères femmes qui aimez vous habiller de façon féminine, avec des tissus doux, des imprimés floraux et des vêtements qui mettent en valeur les formes féminines, vos parfums sont : Pleasures d’Estée Lauder, Infusion d’Iris de Prada et Green Tea d’Elizabeth Arden. Avant de vous lancer dans la recherche d’un nouveau parfum, nous partageons avec vous un dernier conseil : un parfum ne révèle pas tout son sillage sur une touche à sentir. Appliquez la fragrance choisie sur votre peau afin de révéler au mieux, toute sa singularité et laissez se développer, le temps qu’il faudra, le subtil mariage des notes olfactives. Peut-être serez-vous séduite et trouverez-vous lA fragrance qui ne vous quittera plus pendant des années…

Source : parfumerie-burdin

Rassemblé par Colette DRABO