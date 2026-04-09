SEMAINE DE POKO : Des astuces pour un maquillage résistant à la chaleur !

Les températures grimpent et garder son maquillage intact, devient un véritable défi. Mascara qui coule, fond de teint qui s’estompe, gloss qui disparaît… Tout fond sous la chaleur intense. Découvrez comment maintenir un look frais et affrontez l’été avec un maquillage qui tient toute la journée.

Comment faire tenir son maquillage sous la chaleur ?

Se maquiller sans risquer de tout faire couler sous la chaleur, est un vrai défi. Pour affronter les fortes chaleurs et les rayons du soleil, mieux vaut miser sur des produits adaptés à la saison et adopter les bonnes techniques. Voici quelques conseils pour faire tenir votre maquillage pendant 24h sous la chaleur :

1- L’hydratation : la base du maquillage

Avant de se maquiller, tout commence par une bonne hydratation de la peau. Choisissez un sérum adapté aux besoins de votre peau, puis appliquez une crème hydratante. Pour assurer une bonne tenue du maquillage, l’application d’une base de teint est essentielle. Il existe différents types de primer selon votre type de peau : hydratants, matifiants ou équilibrants,etc. Après avoir appliqué votre base de teint, patientez quelques minutes pour la laisser sécher avant de passer à l’étape suivante.

2- Des textures liquides et légères pour votre peau

Pour permettre à votre peau de respirer sous la chaleur, mieux vaux éviter les formules épaisses. Privilégiez un fond de teint et un anticerne à couvrance légère ou moyenne afin d’éviter la sensation d’étouffement sous le maquillage. Les fonds de teint à base d’eau, sont particulièrement adaptés à l’été. Leur texture légère est moins susceptible de boucher les pores et offre une couvrance naturelle.Pour un rendu naturel et un fini délicat sur la peau, vous pouvez aussi opter simplement pour une BB crème ou une CC crème. Certaines contiennent même une protection solaire (SPF), ce qui les rend idéales pour les journées chaudes.

3– Fixez votre maquillage

La dernière étape est l’une des plus importantes : la fixation de votre maquillage. Utilisez une poudre libre ou compacte pour fixer le teint. Celle-ci vous permet également d’éviter les zones de brillance provoquées par la chaleur. Pour parfaire le tout, appliquez un spray fixateur en finition. Il crée une barrière protectrice contre l’humidité et prolonge la tenue de votre maquillage.

4- Les papiers matifiants : votre allié pour cet été

Toujours à garder sous la main : les papiers matifiants ! Ils permettent d’absorber l’excès de sébum sans altérer votre maquillage. Glissez-les dans votre sac à main pour pouvoir faire des retouches à tout moment de la journée.

5- Optez pour le maquillage waterproof

Aujourd’hui, la plupart des produits de beauté sont disponibles en version waterproof. Optez pour un mascara, un eyeliner et un crayon à sourcils résistant à l’eau. Ils permettent de préserver un maquillage impeccable, même en cas de transpiration. De plus, il existe des bronzers et des blushs longue tenue. Vous pourrez ainsi profiter pleinement d’un bronzage à la plage, jusqu’au coucher du soleil, sans craindre les retouches.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Sources : ICI PARIS XL