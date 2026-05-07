ENGOUEMENT AUTOUR DES GRILLADES : Le bon goût n’est pas toujours bien pour la santé

Je fais le constat suivant : les gens sont, de plus en plus, confrontés à des maladies graves. En écoutant les spécialistes de la santé, les facteurs alimentaires et le mode de vie sont en grande partie à l’origine de ces pathologies. C’est pourquoi je choisis d’attirer l’attention des uns et des autres sur un phénomène social. En effet, chaque jour, et le week-end surtout, beaucoup de Burkinabè des villes et même des campagnes, se retrouvent, soit en famille, soit entre amis ou collègues, sous des « manguiers », dans des jardins, des espaces verts et autres lieux de réjouissances, pour des moments de convivialité. Pour agrémenter ces moments de retrouvailles et de détente, les « campeurs », si on peut les appeler ainsi, ne lésinent pas sur les gros moyens. Ils font ripaille. En effet, en plus de la bière fraîche, les tables sont généralement garnies de grillades de toutes sortes dont les saveurs font saliver plus d’un. Même moi fou, j’en ai aussi fait l’agréable expérience. Piment à gauche, sel à droite, viande rouge flambée et fumante au milieu,…il n’y a rien, visiblement de tel, pour un week-end bien arrosé et bien rempli dans mon quartier de Tanlarghin. Et surtout dans un contexte de stress généralisé où chacun cherche à « oublier », comme on le dit, ses problèmes.

Ces habitudes alimentaires sont déterminantes sur notre état de santé

Seulement, à force de se faire plaisir, passer du bon temps, décompresser ou vouloir souvent noyer ses soucis, l’on occulte certaines conséquences de nos habitudes alimentaires. Car, il faut le dire, le bon goût n’est pas toujours bon pour la santé. Les grillades ne sont pas toujours faites dans les conditions sanitaires et hygiéniques optimales, ni toujours consommées au bon moment ( pas conseillé tard dans la nuit). Non seulement, elles sont parfois contaminées par divers polluants, mais également cuites au moyen de produits chimiques. Et cela, sans oublier le fait que ces grillades sont souvent assaisonnées à l’aide de condiments dont le dosage n’est pas toujours maîtrisé. L’exemple le plus emblématique est l’usage excessif du sel dont on connaît la nocivité sur la santé humaine. Alors, je voudrais participer à l’éducation des uns et des autres sur la santé à travers la promotion de bonnes habitudes alimentaires. Car, de ce que j’apprends, ces habitudes alimentaires sont déterminantes sur notre état de santé. Il est certainement dommageable que le morceau de mouton grillé ou les boyaux que l’on déguste dans la joie et la convivialité aujourd’hui, finisse par poser un problème de santé plus tard.

« Le Fou »