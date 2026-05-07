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IL ETAIT TEMPS !


Un individu qui procédait à des vols à main armée dans plusieurs villes, en l’occurrence Banfora, Bobo-Dioulasso, Diébougou, Bondigui et Nicéo, a été interpellé par les forces de police. De quoi rassurer les honnêtes citoyens qui avaient commencé à nourrir de sérieuses inquiétudes. Tout en saluant les efforts des fins limiers qui ont permis de mettre le grappin sur le malfrat, on invite les populations à plus de collaboration dans la lutte contre l’insécurité urbaine sous toutes ses formes. Il était vraiment temps !

 


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