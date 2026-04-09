DEPIGMENTATION DES NOUVEAU-NES : Ayons pitié de nos enfants !

J’ai suivi dernièrement, dans la presse et sur les réseaux sociaux, les révélations faites par un médecin dermatologue, sur la dépigmentation. Et franchement, elles font froid dans le dos. En effet, ce spécialiste en dermatologie confie que cette pratique est de plus en plus répandue chez les nouveau-nés. Pour dire vrai, j’étais abasourdi d’apprendre de telles choses. Je n’en croyais même pas mes oreilles. Certes, je sais que le fléau de la dépigmentation a déjà gagné du terrain dans notre pays, et que même des hommes sont entrés dans la danse. Mais j’étais loin d’imaginer que cette dépigmentation était également pratiquée sur des bébés. Et chose encore plus grave, selon toujours les révélations de ce médecin, certaines femmes n’attendent même pas que l’enfant naisse avant de lui pratiquer la dépigmentation. Elles le font pendant la grossesse. J’ignore totalement comment elles s’y prennent, mais il faut croire que ces dames ne manquent pas d’ingéniosité. Mais où va ce monde ? Moi, je suis fou ; et c’est peut-être cela mon défaut. Car, cela m’amène à me mêler des choses qui ne me regardent pas. Mais certaines personnes sont encore pires. En effet, comment peut-on oser prendre le risque de dépigmenter un nouveau-né pour ne même pas dire un fœtus ? Tu peux décider, de ton propre chef, de te dépigmenter. Je peux le comprendre. Car, cela n’engage que toi seul. Mais prendre l’initiative d’entraîner une autre personne qui de plus, est un bébé innocent qui n’a rien demandé, voilà ce que moi, fou, je ne peux pas accepter. Je trouve cela très égoïste voire cruel. La dépigmentation, ce n’est pas de la blague.

Ne gâchons pas l’avenir de nos enfants !

Derrière la clarté de la peau et la brillance du teint recherchées, se cachent des conséquences néfastes sur l’apparence de la peau en particulier et sur la santé en général. Sur la question, tous les spécialistes en santé sont unanimes : ce fléau fait d’énormes ravages. Il a brisé des liens et détruit des vies entières. En vérité, la pratique de la dépigmentation comporte toujours des risques. Si elle réussit, tout a l’air beau. On a la peau claire qui brille et le visage lumineux qui appâte les «proies» qui se font avoir par cette apparence de beauté qui, en réalité, n’est qu’un artifice. Mais tout cela n’efface pas pour autant les conséquences qui, à long terme, finissent toujours par sévir, parfois avec violence et sans pitié. Mais si elle échoue, c’est encore pire. Les effets sont immédiats : la peau devient méconnaissable avec des balafres et des lésions cutanées. Résultat des courses : on rencontre dans la circulation, des hommes et des femmes dont on a du mal à déterminer la couleur exacte de la peau. Et ces personnes deviennent la risée des autres. Mais ça, c’est le moindre mal. Car, dans le pire des cas, c’est le cancer de la peau, des troubles hormonaux, des problèmes de santé oculaire. Voyez-vous ? Le jeu n’en vaut vraiment pas la chandelle ! Dépigmenter donc des nouveau-nés au regard de tous les risques que comporte cette pratique (retard mental, problèmes de conception à long terme), revient à commettre le pire acte qui puisse être. Alors pitié, ne gâchons pas l’avenir de nos enfants !

«Le Fou»