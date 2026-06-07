LA CITE SANS VERTU
Il y a des gens qui, même lorsqu’ils sont en faute, ne savent pas s’excuser. Ils tentent de se justifier à tout prix, quand ils n’agacent pas tout simplement leurs vis-à-vis. L’expérience a montré que de telles personnes entretiennent des rapports difficiles avec les autres qui ne tardent pas à les étiqueter. Voyez-vous ? Accepter que l’on a tort n’a rien d’humiliant ou de dégradant. Bien au contraire, cela traduit la hauteur de vue de celui qui le fait, et favorise le vivre-ensemble au quotidien.
Cicéron
A lundi prochain !