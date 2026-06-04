SEMAINE DE POKO. : Des ustensiles de cuisine à privilégier pour préserver sa santé

Comme le dit le proverbe, les bons outils font les bons ouvriers. C’est aussi vrai en cuisine. Bien manger commence par s’équiper d’ustensiles de cuisine adaptés et de qualité. Quelle matière pour mes ustensiles de cuisine ? Quels matériaux privilégier pour cuisiner sans danger ? Lesquels choisir selon le type de plaques et le mode de cuisson ? On vous aide à vous y retrouver parmi la farandole d’ustensiles de cuisine présents sur le marché.

Ustensiles de cuisine : les matériaux sains

Le fer

Inoffensif au contact des aliments, le fer se prête à la cuisson. Il entre d’ailleurs dans la composition de la majorité des ustensiles de cuisine (inox, acier, fonte). Au fil des utilisations, une couche protectrice naturelle se forme, empêchant les aliments d’accrocher au fond du récipient.

L’inox

Sans revêtement, l’acier inoxydable n’émet pas de substance toxique lorsqu’il est chauffé. Il préserve le goût, l’odeur et l’aspect des aliments. Vous garderez vos ustensiles de cuisine plus longtemps si vous optez pour de l’inox 18/10. Composé de 10% de nickel, il est plus résistant.

La fonte

Lors de la fabrication de ce matériau, aucun produit chimique n’est employé. Solide et fiable, la fonte est un choix particulièrement durable pour la cuisson. Attention : il faut la prendre naturelle (et non émaillée) pour être certain qu’elle n’est pas nocive pour la santé.

La terre cuite

Utilisée depuis des millénaires pour fabriquer différents objets, cette matière obtenue en cuisant de l’argile, garantit une cuisine saine. A condition d’acheter vos ustensiles chez un artisan potier qui travaille sans produit chimique.

Quelles matières éviter ?

Oubliez le téflon et l’aluminium ainsi que les revêtements en céramique dont il est souvent difficile de connaître la composition détaillée.

A chaque mode de cuisson sa matière

Certains matériaux comme le fer ou l’acier ont des propriétés antiadhésives naturelles, idéales pour une cuisson rapide. Le fer a, en plus, l’atout de chauffer très vite. Avis aux cordons bleus : la poêle en tôle d’acier offre une caramélisation parfaite des aliments.Si vous aimez les grillades, tournez-vous vers une poêle grill en fonte. Elle permet d’obtenir une cuisson comme au barbecue mais totalement saine.

Faire mijoter

La terre cuite est tout indiquée pour préparer des recettes qui demandent une cuisson longue, typiquement les plats en sauce, les tajines ou les ragoûts. Elle préserve la tendreté et révèle les saveurs des aliments. La fonte est aussi très intéressante pour ce mode de cuisson. Excellente conductrice de chaleur, elle peut l’accumuler et continuer à la diffuser, même à feu très doux.

Cuisiner à basse température

L’inox fait des merveilles quand il s’agit de cuisson douce. Un cuiseur-vapeur en acier inoxydable est l’ustensile de cuisine incontournable pour réaliser des recettes de légumes. Autre allié du quotidien fabriqué dans ce matériau : la casserole. Elle est idéale pour faire bouillir des pâtes, du riz, des céréales ou des œufs, cuisiner des sauces ou encore réchauffer des plats. Vous avez tous les ingrédients pour savoir quelle matière choisir pour vos ustensiles de cuisine.

Source : Primagaz

Rassemblé par Colette DRABO