PLUS JAMAIS ÇA !

On en parle mais le phénomène a toujours la peau dure dans notre pays et ce, en dépit des efforts conjugués de l’Etat et de ses partenaires. En effet, il s’agit des violences basées sur le genre qui ont toujours pignon sur rue. Elles semblent même avoir pris un caractère particulier depuis l’avènement de la crise sécuritaire liée au terrorisme, qui a engendré de nombreux déplacements. En tout cas, une prise de conscience individuelle et collective s’impose, pour autant que l’on veuille se donner les chances d’enrayer ce fléau qui n’honore pas l’image de notre pays. Plus jamais ça !