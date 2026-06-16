PLUS JAMAIS ÇA !
Un enfant de deux ans a perdu la vie après être tombé dans une fosse perdue. C’était au cours du week-end écoulé à Gayéri dans la Sirba. Ce drame est loin d’être isolé, d’autant qu’il rappelle d’autres qui ont été enregistrés dans les mêmes circonstances à travers le territoire national. D’où la nécessité d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Il ne faut jamais laisser en déshérence une fosse non fermée, tant elle pose un véritable problème de sécurité publique. Plus jamais ça !