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PLUS JAMAIS ÇA !


Un enfant de deux ans a perdu la vie après être tombé dans une fosse perdue. C’était au cours du week-end écoulé à Gayéri dans la Sirba. Ce drame est loin d’être isolé, d’autant qu’il rappelle d’autres qui ont été enregistrés dans les mêmes circonstances à travers le territoire national. D’où la nécessité d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Il ne faut jamais laisser en déshérence une fosse non fermée, tant elle pose un véritable problème de sécurité publique. Plus jamais ça !


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