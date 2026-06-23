PLUS JAMAIS ÇA !
Un étudiant a développé une stratégie pour tromper la vigilance des commerçants. En effet, il se rendait dans une boutique où il effectuait des achats et procédait au règlement par mobile money. Sitôt le transfert effectué, l’étudiant escroc saisit l’opérateur de téléphonie mobile concerné et lui demande, au prix de prétextes, de bloquer la transaction. Voyez-vous ? C’est tout simplement malhonnête. Plutôt que de mettre son intelligence au service de sa nation, cet étudiant a fait le choix d’en faire à sa tête, oubliant que la duperie est un chemin sans issue. Plus jamais ça !