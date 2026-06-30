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PLUS JAMAIS ÇA !


Un différend lié aux activités de traitement des résidus miniers, a dégénéré en un affrontement communautaire sanglant, laissant un cadavre sur le carreau. La scène s’est déroulée à Topkora dans la commune de Gbomblora dans le Poni. Pourquoi en est-on arrivé là ? C’est la question que plus d’un se pose sans réponse. Franchement, plus jamais ça ! En pareille situation, il est toujours recommandé de saisir les autorités compétentes qui, au regard de la réglementation en vigueur, trancheront dans le vif.


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