LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Réalisation d’interventions de haute technicité : bravo à la mission médicale chinoise !

Après un an de collaboration étroite avec des professionnels burkinabè, la 7e mission médicale chinoise a fait ses adieux au Burkina Faso. Elle s’en va avec le sentiment du devoir accompli. Car, en 12 mois, elle a réalisé plusieurs interventions médicales de haute technicité. Il s’agit, entre autres, de 100 chirurgies cardiaques à cœur ouvert, neuf à cœur fermé, 84 coronarographiques, 32 cathétérismes cardiaques et 9 opérations mini-invasives. Quand on sait que le séjour de cette équipe médicale, tout comme les précédentes, a permis de réduire les évacuations sanitaires coûteuses vers l’étranger, on ne peut que dire merci à la Chine pour cette collaboration fructueuse.

COUP DE GUEULE

Vente d’huiles moteur contrefaites : haro sur les faussaires !

Une forte quantité d’huiles moteur contrefaites a été saisie la semaine dernière par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) à laquelle on rend un vibrant hommage pour avoir pu percer le mystère. Ces huiles, faut-il le rappeler, ont été introduites clandestinement sur le marché et cela, après avoir été soigneusement dissimulées dans des cartons de pièces détachées. Quand on sait que ces huiles contrefaites altèrent considérablement la performance des engins, mettent en péril la sécurité des conducteurs et constituent une grave menace pour l’environnement, on ne peut que déplorer l’attitude des auteurs qui ont fait le choix de ramer à contre-courant des textes. Haro sur les faussaires !