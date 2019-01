BONJOUR

En 2014, une forte explosion faisait de nombreux morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels à Larlé, un quartier de Ouagadougou. Les enquêtes avaient révélé qu’il s’agissait d’explosifs entreposés dans une cour à usage d’habitation. Six ans après, le scénario se répète dans l’arrondissement 9 de la capitale avec à la clé un mort, des blessés et d’énormes dégâts matériels. Alors, pourquoi ? Les Burkinabè n’ont-ils pas encore pris toute la mesure du danger ? Vraisemblablement oui. Car il y a fort à parier que si des mesures fortes ne sont pas prises, cette explosion de l’arrondissement 9 ne sera pas la dernière. L’autorité est donc interpellée.

Boundi OUOBA