Les lieux de commerce sont bien connus de tous. Mais, à Ouagadougou, les feux tricolores sont devenus des lieux de prédilection pour certains petits commerçants ambulants et ce, au vu et à la barbe des usagers et même de la mairie. En effet, les vendeurs ou vendeuses de fruits et d'autres petits articles n'hésitent pas à accoster les usagers pour vendre qui des citrons, qui des lotus et j'en passe. Ce qui n'est pas sans conséquence car les mouvements tout azimut de ces commerçants perturbent souvent la circulation et créent même des accidents. Et pour preuve, un automobiliste a cogné un vendeur de citron au carrefour de Tanghin le dimanche dernier. Ce dernier s'activait aveuglement a rattrapé son client. Non seulement les usagers doivent éviter d'encourager cette pratique mais la mairie aussi doit prendre ses responsabilités.

Madi ZOUNDI

(Collaborateur)