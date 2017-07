6E CONFERENCE DU TAC : Les experts burkinabè et ivoiriens en conclave

En prélude à la 6e conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC), les experts burkinabè et ivoiriens tiennent à Ouagadougou, du 13 au 15 juillet 2017, une rencontre préparatoire. La cérémonie d’ouverture de cette rencontre dont l’objectif est de faire le bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des projets et de dégager les grandes lignes de la 6e conférence, est intervenue le 13 juillet dernier.

Evaluer l’état de la mise en œuvre des décisions issues de la 5e conférence au sommet, tenue en juillet 2016 à Yamoussoukro, et procéder à la validation des projets d’accords qui pourront être signés le 18 juillet prochain, lors de la conférence au sommet. Voilà ce qui réunit experts ivoiriens et burkinabè à Ouagadougou, depuis le 13 juillet dernier. Cette rencontre qui s’étend sur 3 jours sera également l’occasion pour préparer l’avant-projet d’ordre du jour de la 6e conférence au sommet du TAC. Cela, a fait savoir Louis Bony, directeur général de la coopération bilatérale et chef de la délégation des experts ivoiriens, sur l’ensemble des domaines de coopération qui lient les deux pays. « Nous avons une série de domaines de coopération sur laquelle nous allons nous pencher. C’est dire que l’ensemble des projets seront examinés par les experts et les conclusions des travaux seront remises aux ministres », a-t-il indiqué. Il s’agira de revisiter l’ensemble des projets et dégager des perspectives. Déjà, s’est-il réjoui, les dispositions prises par les deux parties montrent à souhait leur volonté de travailler à atteindre des objectifs probants de développement. A l’endroit des experts, il dira ceci : « Je voudrais vous inviter à œuvrer avec abnégation durant ces trois jours afin de parvenir à atteindre les objectifs définis ». Sougouri Dieudonné, SG du ministère en charge des affaires étrangères du Burkina Faso, pour sa part, a d’abord souhaité la bienvenue à la délégation ivoirienne au « pays des Hommes intègres ». « Les relations entre les deux pays s’intensifient de jour en jour. L’axe Ouagadougou-Yamoussoukro se porte à merveille et plusieurs projets sont en cours de réalisation », s’est-il ensuite réjoui. Un succès qui, à entendre le SG du ministère en charge des affaires étrangères, est à mettre à l’actif de la vivacité des cadres de concertation périodiques de haut niveau entre les chefs d’Etat et les gouvernements des deux pays. La tenue à bonne date de la 6e conférence, pour lui, traduit également la vivacité des cadres de concertation et la volonté commune des deux pays d’accélérer la mise en œuvre des projets dans plusieurs domaines. Entre autres, les infrastructures routières et ferroviaires, l’énergie et les mines, la défense et la sécurité, l’industrie, le commerce, l’agriculture et l’éducation. Les projets emblématiques qui, selon Dieudonné Sougouri, seront passés à la loupe, sont ceux relatifs à la construction de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer, l’énergie et au renforcement de la sécurité. Par ailleurs, a conclu le SG, les experts, lors de cette rencontre préparatoire, vont identifier les éventuelles difficultés qui entravent la mise en œuvre des projets communs et proposer des solutions appropriées en vue de dégager de nouvelles perspectives pour élargir et consolider les relations d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Adama SIGUE