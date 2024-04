LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens qui, on ne sait pour quelle raison, ont fait le choix de vivre sur la base du faux. Si fait qu’ils ont fini par se faire distinguer négativement ; tant ils pas- sent pour être champions dans la gredinerie. Ils oublient ou feignent d’oublier que l’on ne peut pas tromper éternellement les autres et espérer mener une vie tranquille. Car tôt ou tard, les turpitudes des uns et des autres les rattraperont. En tout cas, la meilleure manière d’avoir la conscience tranquille, c’est de rester droit et honnête avec soi même.

Cicéron

A lundi prochain !