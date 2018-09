ARRESTATION DE SAFIATOU LOPEZ : « Le pouvoir du MPP est en train de sombrer dans la panique », dixit le CFOP

L’arrestation de Safiatou Lopez continue de faire des vagues dans l’opinion. Le Chef de file de l’Opposition politique au Burkina Faso (CFOP/BF) s’est saisi de l’affaire et voilà ce qu’il en pense.

Comme tous les Burkinabè, l’Opposition politique a été informée que Mme Safiatou Lopez, militante de la société civile, a été interpellée dans la soirée du mercredi 29 août par la Gendarmerie nationale, après que celle-ci ait forcé la porte de son domicile. Jusqu’à présent, nos autorités n’ont pas expliqué à l’opinion nationale les mobiles de cette arrestation. Des informations parues dans la presse, notamment sur Radio Oméga, et des déclarations faites lors de leur conférence de presse du jeudi 30 août par les membres du collectif créé pour assurer la défense de Safiatou Lopez, il ressort que les autorités l’accusent d’être à la tête d’un complot visant à déstabiliser le gouvernement.En attendant que nos autorités nous informent de manière officielle sur le fond du dossier, l’Opposition politique s’étonne d’abord que pour une enquête impliquant une personnalité comme Safiatou Lopez, le pouvoir du MPP ait besoin de déployer une armada guerrière d’un tel calibre. Mme Lopez a-t-elle refusé de répondre à une convocation de la gendarmerie ? A-t-on besoin de mobiliser tant de force, de barrer des routes, d’actionner des drones, de fermer les commerces environnants et de dévier la circulation pour interpeller une actrice bien connue de notre société civile qui ne vit pas dans la clandestinité, dont les activités sont publiques et qui ne s’est jamais cachée pour dire ce qu’elle pense ? Ensuite, il est difficile de comprendre qu’au moment où nous subissons des attaques répétées et lourdement meurtrières des terroristes au Nord et à l’Est, conséquence entre autres du manque d’équipement de nos FDS, le pouvoir du MPP ait l’idée géniale d’affecter tant de moyens de défense à des opérations urbaines d’interpellation de leaders de la société civile. Enfin et surtout, cette manière d’agir qui consiste à arrêter les leaders d’opinions sur la base de suspicions venant d’on ne sait où, met clairement en danger nos libertés fondamentales. En effet, si nos autorités peuvent, quand elles le veulent, faire encercler nuitamment les domiciles et enlever des citoyens acteurs du débat démocratique, sous quelque prétexte que ce soit, alors, nous ne sommes plus dans un Etat de droit.C’est pourquoi l’Opposition réitère son exigence ferme, que nos autorités situent très rapidement l’opinion nationale sur le fond de ce dossier. Le pouvoir du MPP doit dire clairement aux Burkinabè ce qui est reproché à Mme Lopez, preuves à l’appui. Il est aussi important que les Burkinabè soient informés sur la régularité juridique de la procédure en cours, au regard des informations la mettant en doute.Les Burkinabè commencent à s’habituer au mode opératoire de ce régime, qui a fait de la déstabilisation des institutions un alibi facile pour mettre en détention ceux qui le gênent.. L’arrestation de Safiatou Lopez s’inscrit dans une liste de détentions arbitraires d’acteurs de la société et dans laquelle figurent celle de Pascal Zaïda et Naïm Touré pour ne citer que les plus récents. Elle survient aussi au moment où le même régime vient d’accorder une liberté provisoire au colonel Barry, embastillé depuis des mois sous la même accusation de déstabilisation, et dont l’opinion attend toujours d’être « édifiée » par les preuves de culpabilité que le ministre d’Etat, Simon Compaoré, a promis de manière théâtrale. Elle survient enfin dans un contexte général de remise en cause des libertés fondamentales, par un régime qui, tout en tentant de salir la renommée des syndicats et de restreindre leurs libertés, s’en prend à toute voix qui ose le critiquer. L’Opposition politique s’associe aux organisations de notre société civile pour exiger la libération immédiate de Safiatou Lopez dès l’expiration du délai légal de la garde à vue.Elle met en garde le pouvoir du MPP contre toute tentative de musellement des acteurs du débat démocratique, notamment par l’instrumentalisation des fausses accusations de déstabilisation des institutions.Elle appelle tous les démocrates de notre pays à la vigilance et au rassemblement pour la défense de nos libertés fondamentales qui sont clairement en danger sous le règne du MPP, car ce qui arrive à un citoyen aujourd’hui, peut arriver à un autre demain. Cette mobilisation est nécessaire et urgente, car visiblement, le pouvoir du MPP est en train de sombrer dans une panique qui l’amène à voir des complots partout, ou à instrumentaliser les accusations de complot contre ceux qui le gênent.Mis à mal par son incapacité à résoudre les problèmes du pays et en butte aux critiques féroces venant de toutes parts, le pouvoir du MPP est devenu fébrile et croit que la répression des opposants va lui garantir des jours paisibles. Il oublie que, comme l’a clamé feu le président Thomas Sankara, il y a toujours un malheur qui guette ceux qui bâillonnent leurs peuples.

Ouagadougou, le 31 août 2018

Le Chef de file de l’Opposition,

Zéphirin DIABRE