ARRET DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

« La victoire est toujours du côté de la justice ». C’est par cette phrase que Guillaume Soro a accueilli sur sa page Facebook, l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP). En effet, dans son long délibéré de 11 pages, la juridiction panafricaine ordonne la suspension du mandat d’arrêt émis par la Justice ivoirienne contre l’ex-président de l’Assemblée nationale et par la même occasion, la liberté provisoire pour 19 de ses partisans mis en détention préventive depuis la fin décembre. Parmi eux, l’on compte les députés Alain Lobognon, Kanigi Soro, Camara Loukimane, Yao Soumaila et Soumahoro Kando. Même si l’affaire n’a pas été traitée au fond, on comprend le soulagement de l’ex-chef rebelle pour qui cet arrêt est à la fois une victoire morale, judiciaire et politique. Au plan moral, c’est un véritable réconfort que l’arrêt de la CADHP apporte à Guillaume Soro et ses compagnons qui, non seulement ne se sentent plus isolés dans leur combat contre la « cabale judiciaire » lancée contre eux, mais aussi voient s’ouvrir devant eux la perspective d’un prochain desserrement de l’étau autour d’eux. Mieux, cet arrêt vient, quelque peu, redorer l’image déjà mal famée de Guillaume Soro qui fait face, dans cette affaire, à de graves accusations. Sur le plan judiciaire, même s’il faut attendre encore jusqu’en juin pour voir la Cour connaître de l’affaire au fond, les requérants peuvent déjà se féliciter du fait qu’elle a jugé le dossier recevable dans la forme. Et quand on sait qu’en droit, la forme tient souvent le fond en l’état, il y a une véritable lueur d’espoir pour les requérants. Au plan politique, Guillaume Soro apporte ainsi la preuve qu’il fait l’objet d’une persécution politique et cela ne devrait pas davantage embellir l’image de son ex-mentor sur qui pèsent de fortes suspicions d’instrumentalisation de la Justice. Et ce ne sont pas les partisans de l’ex-président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé qui diront le contraire.

Une véritable douche froide que prend Alassane Dramane Ouattara

Cela dit, la question que l’on peut se poser est la suivante : l’Etat ivoirien va-t-il mettre à exécution l’arrêt de la CADHP ? Dans le principe, l’on ne devrait pas en douter car la CADHP est une juridiction supranationale et ses décisions devraient s’imposer aux Etats. Mais dans la pratique, bien des Etats passent outre ses injonctions dans de nombreux dossiers. Il faudra donc attendre de voir. Mais si la Côte d’Ivoire venait à fermer les yeux sur cet arrêt, il y a des risques pour la stabilité du pays car à maintes reprises, Guillaume Soro a prouvé qu’il est une véritable bête politique et qu’il faudra compter avec lui. En attendant, c’est une véritable douche froide que prend Alassane Dramane Ouattara (ADO). Et il faut craindre pour son Rassemblement des Houphouétistes pour la paix (RHDP) qui aura fort à faire à l’avenir face à une coalition d’adversaires unis par le concours des circonstances. Et c’est là la véritable inquiétude d’autant que Soro, on le sait, n’est pas dupe. Il sait que son heure n’est pas arrivée mais il veut chercher des noises à ses adversaires. En attendant, toute la bataille politique et judiciaire qu’il mène, c’est d’être prêt au moment venu et c’est pourquoi cet arrêt de la Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples n’est pour l’instant qu’une simple victoire d’étape dans la longue marche qui s’ouvre devant lui.

SAHO