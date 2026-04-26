LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens dont le comportement interroge. Il s’agit, en effet, de ceux-là qui ne savent pas, quand on leur offre quelque chose, dire merci. Pour eux, tout se passe comme si le don qu’on leur fait, relève d’un droit. Si ce n’est pas une mauvaise éducation, cela y ressemble fort. Car, le bon sens et la bienséance commandent de se montrer reconnaissant envers celui qui, pour une raison ou pour une autre, vole à notre secours. C’est un minimum qui relève tant du savoir-vivre que l’on n’a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre. Mais hélas, il y en a qui n’en ont cure, si fait qu’ils finissent par émousser la générosité de ceux qui les soutiennent.

Cicéron

A lundi prochain !