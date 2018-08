ASSEMBLEE GENERALE DU PARIS : 15 membres du bureau de la section régionale du Centre, installés

Le Parti républicain pour l’intégration et la solidarité (PARIS) a tenu son Assemblée générale (AG) ordinaire le 26 août 2018 au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) à Ouagadougou. L’ordre du jour de cette AG était d’installer les membres du bureau de la section régionale du Centre.

Ils sont au nombre de 15 personnes et auront la lourde tâche de piloter la section régionale du Centre du PARIS. Installés par le président du parti, Roland Goungounga, le 26 août dernier à Ouagadougou, en présence de militants et sympathisants du PARIS, ces 15 membres ont promis et rassuré leurs camarades de leur détermination à travailler inlassablement pour le bien-être du PARIS. Selon le président du parti, Roland Goungounga, cette installation est une manière de redynamiser son parti qui, depuis un moment, sombre. Il a aussi signifié que l’objectif de ce renouvellement du bureau est de participer à la vie politique de la Nation. « Le parti a traversé quelques difficultés en interne, et c’est d’ailleurs pour lui donner vie et repartir sur de nouvelles bases que nous avons décidé de lancer nos activités à travers cette AG », a-t-il indiqué. Au plan des difficultés, a noté le président Roland Goungounga, il y avait la présence d’un président qui n’était pas entièrement en phase avec les valeurs du parti et qu’ils ont décidé de démettre de ses fonctions pour redynamiser le parti dont les ambitions sont de participer pleinement aux élections à venir. En déclinant leur « identité », le président a souligné que son parti souhaite accompagner la majorité présidentielle pour la quête du pouvoir en 2020, si bien que la requête a été faite à l’endroit de celle-ci et attend réaction. A l’endroit du nouveau bureau régional du Centre, le président lui a demandé de faire rayonner le parti et de mettre en place la section provinciale du Kadiogo et celles départementales des communes. Le secrétaire général du bureau de la section régionale du Centre, Ousséni Adiambou, s’est réjoui de la confiance placée en sa personne pour diriger cette section. Et pour mériter cette confiance, a-t-il martelé, il travaillera avec l’ensemble des autres membres et militants du parti pour la bonne marche du PARIS. « Notre rôle est de coordonner les activités du parti dans la région du Centre, et pour que cela soit une réalité et une réussite, nous travaillerons ensemble, main dans la main et de façon ordonnée, pour réussir notre mission », a-t-il dit. Au cours de cette cérémonie d’installation, les membres du PARIS ont aussi eu une pensée pour l’ensemble des agents des Forces de sécurité et de défense qui sont tombés sous les balles assassines des ennemis du Faso. Pour ce faire, une motion de sécurité a été prise, à travers laquelle les militants du PARIS invitent le gouvernement à renforcer les capacités des Forces de défense et de sécurité, mais aussi demande la collaboration des populations.

Valérie TIANHOUN