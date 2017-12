Assemblée nationale : Tahirou Barry récupère son mandat

Tahirou Barry était, hier mardi 19 décembre 2017, à l’Assemblée nationale pour reprendre son siège occupé jusque-là par la députée Honorine Ouédraogo/Sawadogo. Les députés étaient réunis en séance plénière à l’hémicycle, pour examiner deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant création d'une Fonction publique hospitalière au Burkina Faso et celui portant statut de la Fonction publique hospitalière. La séance plénière a été présidée par la 3eme vice-présidente, Juliette Bonkoungou. Hommage a été rendu à la députée Honorine W. Ouédraogo / Sawadogo, pour le travail parlementaire abattu durant les deux années écoulées à l'Assemblée nationale. En rappel, l’ancien ministre de la Culture, des arts et du tourisme, Tahirou Barry, avait démissionné du gouvernement, le 26 octobre 2017 et ce, après au total 22 mois passés à la tête de ce département ministériel. Entre autres raisons invoquées, le désormais ex-ministre avait dit avoir assez de « voir des millions de jeunes courageux livrés au chômage et au désespoir », de voir « le monde économique végéter dans un immobilisme, faute d’imagination de l’élite dirigeante, de voir, écrit-il, « notre capitaine s’abonner à la fontaine de réactions à des actions sans axes en lieu et place d’actions axées sur la satisfaction durable des aspirations des masses ».

Meeting de Pascal Zaïda : la Police nationale avait reçu 280 000 F CFA pour sécuriser la manifestation

Pour son meeting avorté du 21 octobre 2017, Pascal Zaïda et ses camarades avaient payé la somme de 280 000 F CFA à la Police nationale pour le service d’ordre et de sécurité, dans le cadre de la sécurisation de cette activité. Cette somme a été versée le 29 septembre 2017 à la Police nationale. C’est du moins ce qu’on apprend à travers des pièces qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Faut-il le rappeler, le meeting annoncé - et refusé par la mairie - du Cadre d’expression démocratique (CED) n'avait pas eu lieu. Pascal Zaïda et quelques-uns des membres du CED avaient été arrêtés par la Police nationale avant d’être jugés.