Aston Villa :Le nouveau projet très intéressant de Bertrand Traoré

Bertrand Traoré devrait faire ses débuts avec Aston Villa lundi prochain, lors de la 3ème journée de Premier League. L’international burkinabé, arrivé il y a quelques jours en provenance de l’OL, pourrait être disponible pour affronter Fulham…

Aston Villa nourrit de grandes ambitions pour cette nouvelle saison. Le club de Birmingham, monté en Premier League depuis la saison passée, espère bien rester, une nouvelle année dans l’élite. Pour se faire, le club anglais n’a pas résigné sur les moyens puisqu’il a enregistré 4 arrivées, dont celle de Bertrand Traoré ce dimanche. Les Villans ont d’abord cassé leur tirelire pour Emiliano Martinez (28 ans), qui était la doublure de Bernd Leno au poste de gardien de but. Le portier argentin, qui a coûté 18 millions d’euros, arrive cette fois pour être titulaire chez les Bordeaux-et-Bleu. Matty Cash, de son côté, a fait le voyage de Nottingham Forest début septembre contre 15,75 millions d’euros, lui qui est âgé de 23 ans. Autre recrue de poids : Ollie Watkins, directement en provenance de Brentford. L’ailier, qui a fait les beaux jours du club de Championship l’an dernier, est arrivé en Premier League contre 30,80 millions d’euros. L’an passé, Watkins a inscrit 25 buts et délivré 3 passes décisives en 46 matchs de division 2 ! En plus d’être performant, l’ailier né à Torbay possède la nationalité anglaise et est donc très prisé sur le mercato de la Premier League.

Enfin, Aston Villa s’est offert Bertrand Traoré ces derniers jours. En quête d’un nouvel ailier pour renforcer son secteur offensif, les Villans ont saisi l’opportunité concernant l’ancien de Chelsea, aussi passé par l’Ajax Amsterdam. En fin de cycle à Lyon, le Burkinabé de 25 ans a coûté 18 millions d’euros aux dirigeants. Un nouvel investissement massif qui va devoir rapidement faire ses preuves, lui qui n’a jamais réellement eu sa chance à Chelsea. À Lyon, le bilan de Traoré est assez mitigé avec 33 buts et 17 passes décisives en 126 matchs, toutes compétitions confondues. Il doit donc franchir le cap à Aston Villa, celui qu’il n’a pas réussi à passer du côté de Lyon…

Pour le moment, les Villans réussissent des débuts parfaits en Premier League puisqu’ils comptabilisent 6 points en deux journées. Très solide défensivement (0 but encaissé), les Lions ont battu Manchester United lors de la première journée et Sheffield lors de la suivante sur le même score : 1-0. Il faudra donc bonifier ces deux excellents résultats lundi prochain en déplacement à Fulham. Malgré le voyage à Craven Cottage, les coéquipiers de Bertrand Traoré partent légèrement favori selon les côtes du match. Une troisième victoire en autant de matchs permettrait aux hommes de Dean Smith d’avoir l’esprit plus léger pour le déplacement, la semaine suivante, à Wolverhampton, l’un des prétendants à la Coupe d’Europe. Réponse dans les tous prochains jours pour Aston Villa, qui pourrait changer rapidement ses objectifs pour la saison : assurer le maintien et viser, pourquoi pas, la première partie du classement.