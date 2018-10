BNSP : Le Japon dote les soldats du feu d’un véhicule anti incendie

La ville de Ouagadougou a reçu, le 23 octobre 2018, un véhicule anti incendie de l’ambassade du Japon. Aussitôt reçu, le véhicule, d’une valeur de 24 millions de F CFA, a été remis à la Brigade nationale des sapeurs pompiers (BNSP). C’était en présence de plusieurs personnalités dont le premier adjoint au maire de la ville de Ouagadougou, et l’ambassadeur du pays du Soleil Levant au Burkina.

La BNSP a reçu, le 23 octobre dernier, un lot de matériel de l’ambassade du Japon au Burkina Faso. Le matériel, composé d’un véhicule d’une valeur de 24 millions de F CFA et plusieurs autres objets dont 4 pneus, 5 cartons contenants des casques, des chaussures, des tenues, 10 tuyaux flexibles, 2 tuyaux rigides, une vanne et une clé de vanne. Ce matériel permettra de lutter contre les éventuels incendies. La remise du matériel sonne comme une bouffée d’oxygène pour les soldats du feu qui œuvrent jour et nuit pour sauver des vies, a indiqué Moussa Belem, représentant le maire de la ville de Ouagadougou. « C’est le lieu pour moi de remercier sincèrement et chaleureusement l’ambassadeur du Japon au Burkina pour sa forte implication et son engagement personnel dans cette opération. Je lui demande d’être notre porte-parole auprès de la ville de Yokohama pour traduire toute notre reconnaissance pour ce don que nous apprécions à sa juste valeur », s’est réjoui le 1er adjoint au maire de la ville de Ouagadougou.

Renforcer les capacités d’intervention

A l’en croire, le don a fait l’objet de la signature de deux conventions, d’une part entre l’ambassade du Japon au Burkina Faso et l’Association Faso Japon solidarité (AFJAPS) et d’autre part, entre la commune de Ouagadougou et la même association. Tout comme le représentant du premier responsable de la commune de Ouagadougou, l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Tamotsu Ikezaki, s’est réjoui de l’issue heureuse de cette opération. Ce don, a-t-il dit, quoique modeste, vient renforcer les capacités d’intervention des sapeurs-pompiers de la ville de Ouagadougou dont la population et la taille augmentent d’année en année. « Les soldats du feu reçoivent de plus en plus d’appels au secours. C’est pourquoi le conseil municipal de Yokohama a été sensible à la demande de la mairie de Ouagadougou pour le renforcement des capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers, surtout en cas d’incendie », a indiqué le diplomate japonais. Et le représentant du pays du Soleil Levant, de transmettre les salutations de son compatriote et conseiller municipal de la ville de Yokohama, Tsuyoshi Kusama, conseiller municipal de Yokohama et président de l’Union des conseillers municipaux pour l’amitié entre le Japon et le Burkina grâce à qui le don a été effectif : « Mes salutations à la population de Ouagadougou. Je me réjouis de l’octroi du véhicule anti incendie. Ce véhicule était celui de l’équipe des sapeurs-pompiers de Kami Yamada ». Signalons que l’Association Faso Japon solidarité (AFJAPS) a été d’un soutien de taille dans le processus qui a abouti à la matérialisation de la remise de matériel.

Issa SIGUIRE