La prestation dans certains établissements financiers ou bancaires laisse à désirer. En effet, quand vous y allez pour une opération, vous pouvez facilement y passer plus de deux heures de temps. Et s’il survient une coupure d’électricité, c’est le comble. Car, à ce moment, vous êtes partis pour y passer toute une demi-journée alors qu’il y a bien, pour vous, d’autres chats à fouetter. Imaginez un travailleur qui demande la permission à son supérieur hiérarchique pour aller faire une opération en banque et qui y passe toute une journée. Sans doute ne le prendrait-on pas au sérieux. Alors, aidons-nous les uns les autres.

Boundi OUOBA