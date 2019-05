L’opération de sécurisation des régions du Nord, Centre-Nord et du Sahel, baptisée « Doofu » qui signifie « déraciner » en fulfuldé, a permis de mettre le grappin sur le cerveau présumé des attaques perpétrées à Pissila et environs, qui n’est rien d’autre qu’une vendeuse de riz en complicité avec des commerçants du grand marché de Kaya. Voyez-vous ? La lutte contre l’insécurité ne connaîtra jamais de succès si les populations elles-mêmes jouent les complices des terroristes en leur fournissant des informations sur les positions de nos Forces de défense et de sécurité (FDS). C’est le lieu donc d’en appeler à la responsabilité de tous. Car, ce que les uns et les autres oublient, c’est que tout ce qui est caché aspire tôt ou tard à venir à la lumière. Cela pour dire que si l’on choisit de pactiser avec les forces du mal, l’opinion finira par le savoir.

Frédéric TIANHOUN

(Collaborateur)