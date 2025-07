AHOUA DON MELLO, CANDIDAT A LA PRESIDENTIELLE : Acte d’indiscipline ou stratégie de guerre du PPA-CI ?

La décision est désormais officielle. Ahoua Don Mello, vice-président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), en charge de la promotion du panafricanisme, a confirmé sa candidature à la présidentielle d’octobre prochain, le 23 juillet 2025. Cette décision intervient dans un contexte marqué par des incertitudes autour de la participation de Laurent Gbagbo, président du parti, toujours radié des listes électorales. L’annonce de Don Mello met ainsi fin à plusieurs mois de spéculations. En effet, depuis fin décembre 2024, des mouvements de soutien à sa candidature, ont émergé, aussi bien en Côte d’Ivoire qu’au sein de la diaspora. Ahoua Don Mello dit avoir mené des consultations envers d’autres présidentiables, et s’inscrit dans une logique d’unité d’action. De nombreux militants ont salué la sortie « courageuse » d’Ahoua Don Mello qui, disent-ils, n’hésite pas à dire haut et fort ce que certains barons du parti murmurent dans leurs salons. Pour ses soutiens, Ahoua Don Mello a raison de se lancer dans la course à la présidentielle. D’autant plus que le moment est venu pour le PPA-CI d’épouser l’air du temps, en corrigeant ses insuffisances à travers une autocritique sans complaisance, dans la perspective d’asseoir de nouvelles stratégies pour la reconquête du pouvoir d’Etat. Le PPA-CI, disent-ils, doit se battre et rester digne plutôt que d’aider les autres à conquérir le pouvoir, chose qui ne lui profitera d’ailleurs pas.

Ahoua Don Mello n’aura d’autre choix que de démissionner du parti pour mieux assumer ses ambitions

D’autres militants, par contre, font une autre lecture de la sortie d’Ahoua Don Mello. Ils estiment que les agissements de Don Mello peuvent bien cacher une stratégie pensée par le parti. Ainsi, au cas où Gbagbo serait définitivement exclu, le PPA-CI pourrait porter la candidature de Don Mello. Mais que ce soit la candidature d’Ahoua Don Mello, ou celles d’autres candidats à venir, des caciques et conservateurs du PPA-CI croient dur comme fer, que la majorité sociologique du PPA-CI se trouve avec Laurent Gbagbo et que tout ce qui se fait sans lui, ne relève pas du parti. Cela dit, en annonçant, dans ce contexte, sa candidature contre Gbagbo, Ahoua Don Mello ne court-il pas le risque d’être accusé de jouer le jeu du pouvoir ? En tout cas, les proches du président Laurent Gbagbo, ont vite fait de franchir le pas, et considèrent sa démarche comme un acte de haute trahison. Selon eux, il est plus que nécessaire, face à cette guerre à fleurets mouchetés à laquelle se livrent les cadres du parti, et qui risque de porter atteinte à la cohésion du parti, de remettre l’enfant qui pleure à sa mère. Au regard donc de ce qui précède, on peut, sans risque de se tromper, affirmer que le plus dur commence pour l’homme présenté désormais comme un paria. Il n’aura d’autre choix que de démissionner du parti pour mieux assumer ses ambitions. A défaut, c’est peut-être le parti qui finira par l’éjecter, tout comme il l’a fait, le 22 juillet dernier, en suspendant deux de ses proches.

