PLUS JAMAIS ÇA !

Certains vigiles, faut-il le relever, ne sont pas dignes de confiance. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, quand on leur demande de veiller à la sécurité des personnes et des biens au niveau d’un service ou d’un commerce, ils se transforment eux-mêmes en voleurs. Ils déjouent la vigilance des uns et des autres pour commettre leurs basses besognes, ternissant ainsi l’image de la société qui les y a placés. Les cas deviennent si fréquents que l’on se demande s’il est mené une sérieuse enquête de moralité dans le recrutement de certains vigiles. Plus jamais ça !