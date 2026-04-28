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PLUS JAMAIS ÇA !


Les faits se déroulent dans l’arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. En effet, un enseignant se serait rendu coupable d’un viol sur une mineure de 9 ans. Cela paraît pour le moins étonnant, si les faits sont avérés. Toujours est-il que l’enseignant en question se trouve actuellement entre les mains des autorités compétentes qui tentent de démêler l’écheveau. En attendant que la responsabilité du prévenu soit établie, on ne peut que déplorer de tels agissements, pour l’instant présumés, qui ternissent l’image de toute une corporation. Plus jamais ça !


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