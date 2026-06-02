PLUS JAMAIS ÇA !
Les faits se déroulent à Kombissiri. En effet, un cadavre a eu la bouche sectionnée. Par qui ? Et pour quelles raisons ? Ce sont, entre autres, des questions que les uns et les autres se posent sans réponse. Toutefois, on ne peut que condamner l’acte avec la plus grande énergie, tant il pose un problème moral. Car, comme on aime à le dire ou le sait, les morts, en tant que nos devanciers, méritent respect et considération. C’est une question de bon sens qui, malheureusement, n’est plus la chose la mieux partagée. Franchement, plus jamais ça !