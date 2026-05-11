FERMETURE DE CENTRES DE SANTE PRIVES : Force doit rester à la loi

Bien des secteurs de la vie sont infestés et infectés par des faussaires. En effet, par faussaire, il faut entendre, ici, toute personne qui exerce un métier sans en avoir le profil. Et Dieu seul sait s’ils sont nombreux à le faire. C’est encore pire lorsqu’un secteur aussi sensible que la santé se trouve touché par le phénomène, souvent même, en mal. Car, en plus de ces gens sans profil requis ni qualification, il y a aussi ces promoteurs de centres de soins privés qui ne sont pas en règle. Ils agissent comme ils veulent ; l’essentiel, pour eux, étant de se faire des sous. Le phénomène n’est pas nouveau. L’autorité, on s’en souvient, avait même, de par le passé, bandé les muscles. Mais rien n’y fit. Apparemment, il y a des gens qui se croient tout permis si fait qu’ils n’hésitent pas à défier l’autorité. C’est le cas par exemple de ces établissements sanitaires qui exerçent sans aucune autorisation. D’autres se permettent la réalisation de prestations médicales spécialisées, sans en avoir les aptitudes nécessaires. Et ce n’est pas tout. Certains centres de santé sont tenus par des agents publics en activité et ce, en violation flagrante des dispositions en vigueur. La liste des irrégularités relevées par le ministère de la Santé est longue. En tout cas, tous les centres de santé en situation irrégulière, sont sommés de fermer. Et le ministère de rappeler que tout contrevenant s’expose à des sanctions. Tout d’abord, il faut féliciter le département en charge de la santé pour ces opérations de contrôle qui, on l’espère, contribueront à assainir le secteur de la santé. Car, il faut le dire, on y trouve tellement d’aventuriers que l’on ne sait pas, en réalité, qui fait quoi et pourquoi. La pagaille a assez duré et il est temps de siffler la fin de la recréation. On n’empêche personne d’ouvrir un centre de santé, pour peu que celui-ci respecte la réglementation en vigueur. A preuve, certains l’ont fait et exercent sans aucun problème.

Tout est possible dans ce pays-là

On peut même leur rendre hommage parce que ces particuliers-là accompagnent l’Etat dans la promotion de l’offre de soins. Ce faisant, on ne saurait tolérer que d’autres rament à contre-courant des normes établies au point de mettre en péril la vie des populations. Voyez-vous ? Tout se passe comme si, pour certains, seule la fin justifie les moyens. Ils ne se fixent aucune limite. A ces gens-là, il faut opposer la rigueur de la loi. Ceux qui, parmi eux se conformeront à la loi, seront autorisés à exercer. Mais ceux qui pensent qu’ils peuvent contourner les textes se verront « traités avec succès ». Etant donné qu’il s’agit de la santé, il n’y a aucune place pour les sentiments. Force doit rester à la loi. Cela dit, il revient au ministère de la Santé de se montrer vigilant. Car, il n’est pas exclu que certains établissements sommés de fermer, continuent de fonctionner clandestinement. Certains peuvent délocaliser leurs sites pour désormais officier dans des espaces insoupçonnés telles, par exemple, des cours à usage d’habitation. Tout est possible dans ce pays-là, où l’argent a pris le pas sur le bon sens et la morale. C’est dire s’il faut ouvrir l’œil, et le bon.

Sidzabda