LA CITE SANS VERTU

Certains, il faut le relever, sont passés maîtres dans l’hypocrisie. En effet, même quand ils ne partagent pas la même vision qu’un tiers, ils font croire le contraire à ce dernier. Pire, ils peuvent même le pousser expressément à l’erreur, comme si l’objectif recherché était de le mettre en difficulté. Voyez-vous ? Si ce n’est pas de la méchanceté déguisée, dites-nous à quoi cela ressemble. Car, quand on n’est pas d’accord avec une décision, il vaut mieux le dire courageusement plutôt que d’avancer avec un couteau dans le dos. Voyez-vous ? C’est tout simplement malhonnête. Car, quand quelqu’un place en vous sa confiance, il faut travailler à la mériter plutôt que de chercher à nuire à la personne en question.

Cicéron

A lundi prochain !