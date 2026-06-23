ANGLETERRE VS GHANA AU MONDIAL 2026 ;: Un nul aux allures d’une victoire pour les Black Stars

Le ciel s’était assombri à Accra, Kumasi, Cape Coast, Tamale, Tema et bien d’autres villes du Ghana lorsque les Black Stars avaient échoué à se qualifier à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) disputée au Maroc. Mais depuis le début de la Coupe du monde 2026, la lumière éclaire désormais ces différentes villes. Car, l’étoile semble retrouver toute sa clarté. En tout cas, les Black Stars brillent au rendez-vous le plus important du football mondial. Alors que personne ne vendait cher leur peau, ils réalisent un début de compétition convaincant dans ce Mondial 2026, au plus grand bonheur de leurs supporters qui ont retrouvé le sourire. En effet, les hommes de Carlos Queiroz ont battu le Panama (1-0) pour leur entrée en lice dans la compétition.

Les belles performances de l’équipe ghanéenne dans ce Mondial 2026, sont le résultat d’un soutien populaire de ses supporters

Pour leur deuxième rencontre de phase de poules disputée le 23 juin, à Boston, ils ont tenu la dragée haute aux Anglais qu’ils ont contraints au match nul.C’est un nul aux allures de victoire pour les Black Stars. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, tous les pronostics étaient à leur défaveur dans ce match contre l’Angleterre. L’écart de niveau et de forme entre les deux équipes, était tel qu’on ne se demandait plus si les Ghanéens allaient perdre la partie; mais combien de buts ils allaient encaisser face aux Anglais dont l’armada offensive avait déjà fait parler toute sa puissance au premier match face à la Croatie surclassée 4-2. Mais le football reste magique et nous réserve toujours des surprises. Et les Black Stars l’ont prouvé dans leur duel très déséquilibré face aux Three Lions. Le capitaine Jordan Ayew et ses partenaires ont déjoué tous les pronostics en faisant mordre la poussière à tous les bookmakers qui avaient parié sur leur défaite. Avec ce point arraché face au grand favori du groupe, les hommes de Carlos Queiroz ont réalisé une belle opération qui leur permet de consolider leur deuxième place du groupe L. Avec désormais quatre points au compteur, ils sont quasiment qualifiés pour les seizièmes de finale de la compétition. En effet, même en cas de défaite contre la Croatie au dernier match de poules, ils sont sûrs de terminer parmi les huit meilleurs 3e de groupe qui sont repêchés pour le tour suivant. C’est dire si les Black Stars ont de grandes chances de passer le premier tour de la compétition. Une performance qu’ils n’ont plus réalisée en Coupe du monde depuis l’édition de 2010 où le Ghana avait été éliminé aux portes des demi-finales par l’Uruguay dans un match qui restera à jamais marqué par la main de Luis Suarez. Les belles performances de l’équipe ghanéenne dans ce Mondial 2026, sont le résultat d’un soutien populaire de ses supporters. Un rôle parfaitement incarné au quotidien par la légende Asamoah Gyan qui a accompagné l’équipe aux Etats-Unis et qui galvanise la troupe à travers des chants et des pas de danses dont lui seul a le secret. Pour l’heure, on est loin du Ghana de 2010, mais ses débuts dans ce Mondial sont fort encourageants et prometteurs.

Des représentants du continent ont encore de grandes chances de passer le premier tour

Tant mieux pour les Black Stars qui ont tant de choses à faire pardonner auprès de leurs supporters. En effet, cette équipe semble avoir perdu de son lustre d’antan. Autrefois auréolés de leur réputation de “Brésiliens d’Afrique”, les Black Stars ont du mal aujourd’hui à briller sur la scène africaine. Pour preuve, ils n’ont même pas réussi à se qualifier à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) disputée au Maroc. Pour revenir au Mondial 2026, avec cette performance du Ghana, les équipes africaines confirment une foi de plus, qu’elles ont leur mot à dire dans cette compétition. Même si la Tunisie est déjà éliminée et que les chances de qualification semblent compromises pour certains pays comme le Sénégal (qui a concédé une deuxième défaite contre la Norvège), l’Afrique du Sud (condamnée à la victoire dans son dernier match prévue contre la Corée du Sud), bien des représentants du continent ont encore de grandes chances de passer le premier tour. En effet, le Maroc et l’Egypte qui ont tous quatre points dans leurs groupes respectifs, sont sûrs de terminer, au pire des cas, parmi les meilleurs troisièmes. Quant à la République démocratique du Congo (RDC), qui a mis en échec Cristiano Ronaldo et sa bande au premier match, et le Cap Vert qui a contraint la grande Espagne et l’Uruguay au point du nul, ces deux formations peuvent toujours se qualifier pour les seizièmes de finale.

«Le Pays»