SANTE HUMAINE : La bienveillance envers soi est clé

Il faut avoir le courage de le dire. Certaines personnes ne prennent pas soin de leur santé. Elles s’en soucient comme d’une guigne. En effet, tant qu’elles peuvent se tenir debout, elles ne se préoccupent pas de ce que leur organisme n’est pas en bonne santé. Sont de ces gens-là, ceux qui passent le temps à se saouler, oubliant qu’ils s’exposent à d’énormes risques de santé. Il en est de même de ceux-là qui mangent tout ce qui leur passe sous la main. Pour ces derniers, la saine alimentation dont parlent les nutritionnistes, n’engage que les autres. Eux s’en tamponnent le coquillard. On oublie volontiers le cas de ces gens-là qui, lorsqu’ils sentent un mal quelconque, ont tendance à le négliger jusqu’à ce que celui-ci s’aggrave. Certes, on comprend que certains excipent de leur situation difficile. Mais le constat est que lorsque ça chauffe et qu’ils sentent leur vie menacée, ils trouvent les moyens pour aller en consultation. Certains, par coup de chance, arrivent à recouvrer la santé là où d’autres finissent par perdre la vie. Les croyants diront que c’est la volonté de Dieu, et on en convient. Sauf que Dieu n’a jamais dit à quelqu’un de ne pas aller en consultation. Il faut que l’on arrête souvent de vouloir justifier notre irresponsabilité ou inconscience en accusant Dieu qui, en tant que maître de l’Univers, incarne la bonté et la miséricorde. Cela dit, il faut que les uns et les autres acceptent parfois de se remettre en cause. Nous sommes souvent la cause de nos malheurs. Oui, c’est peut-être difficile à accepter, mais c’est la triste réalité.

On ne peut rien faire si l’on n’est pas en bonne santé

En effet, il y a des gens qui, en un an, peuvent dépenser énormément d’argent dans des maquis et cela, pour des plaisirs mondains mais qui ne peuvent pas se donner la peine d’aller faire leur bilan de santé, ne serait-ce qu’une fois en passant. Et là, ils sont nombreux qui se reconnaîtront dans ces propos. En fait, ce que certains oublient ou feignent d’oublier, c’est que la santé est un outil précieux qui demande à être régulièrement entretenu. En effet, c’est quand on est en bonne santé que l’on arrive à travailler pour avoir l’argent qui nous permettra de boire à volonté. C’est quand on est en bonne santé que l’on arrive à mobiliser de l’argent pour s’acheter des voitures de luxe, à construire de belles villas et à entretenir des maîtresses. Oui, on ne peut rien faire si l’on n’est pas en bonne santé. Pourquoi alors ne pas se montrer regardant sur cette denrée précieuse ? La question reste posée. En tout cas, il faut que l’on en prenne conscience. Celui qui laisse sa santé se détériorer, par négligence, n’aura que ses yeux pour pleurer. Prenons soin de nous en prêtant souvent attention à notre corps qui nous parle. En tout cas, rarement un corps tombe malade sans prendre le soin d’envoyer des signaux. Il y en a qui les ignorent. Mais il y en a qui savent les décrypter si fait qu’ils prennent les devants. Ces gens-là, et ils méritent qu’on leur tresse des lauriers, ont compris que rien ne vaut la santé. Elle constitue le ciment de la vie. Car, il faut être en bonne santé pour profiter des délices de la vie. Il faut être en bonne santé pour réaliser des projets, etc.

Sidzabda