EXAMENS SCOLAIRES : Le succès pour les méritants et le regret pour les fainéants

Dans moins d’un mois, débuteront les examens de fin d’année scolaire. Après plusieurs mois de dur labeur, chaque apprenant récoltera ce qu’il a semé durant toute l’année scolaire. Ceux qui mouillent le maillot décrocheront avec brio leurs diplômes respectifs. Et ceux qui passent leur temps à fainéanter n’auront que leurs yeux pour pleurer. C’est une règle bien connue de tous. Car, comme on le sait, le succès vient toujours au bout de l’effort. A l’inverse, on dit que le salaire de la paresse, c’est l’échec. En tout cas, un examen, ça se prépare. On ne se lève pas en deux jours pour chercher à assimiler des leçons que l’on a passé le temps à snober durant toute l’année scolaire. On révise au fur et à mesure, tout en faisant un effort d’assimilation. C’est en cela qu’il faut rendre hommage aux élèves assidus qui, après les cours, se donnent la peine de chercher à comprendre et à retenir ce qu’ils ont appris en classe au cours de la journée. C’est ce que l’on appelle les bons élèves au sens propre comme au figuré. Eux, ont compris que l’école n’est pas un lieu de distraction mais un lieu d’apprentissage et de consolidation des savoirs. En tout cas, ils sont nombreux, ces élèves qui, en ville comme en campagne, ne jouent pas avec l’école. Ils s’y adonnent entièrement et ce, parfois en dépit des difficiles conditions de vie. Par contre, il y a des enfants qui ont tout pour réussir mais qui se soucient de l’école comme d’une guigne. Ils s’en moquent éperdument. Ils y vont malgré eux et n’y font aucun effort.

Notre pays a besoin de futurs cadres et non pas de fraudeurs en herbe

Pendant que les autres bossent, ces enfants-là ont l’esprit ailleurs. Voyez-vous ? Alors que les uns cherchent à construire leur avenir, d’autres jouent avec, parmi lesquels des élèves convaincus qu’avec l’argent, ils auront « le pétrole ». Eh oui, « le pétrole », parlons-en. Il a marqué une époque ; tant chaque examen apportait son lot de fraudes massives. De nombreux élèves et enseignants ont été épinglés et sanctionnés, si fait que la pratique, même s’il est difficile de dire qu’elle a pris fin, a été considérablement réduite. C’est pourquoi d’ailleurs il convient de tresser des lauriers aux différents départements ministériels en charge de l’éducation, pour les efforts fournis pour plus de transparence et d’équité dans l’organisation des examens et concours. Toutefois, il faudra ouvrir l’œil et le bon. Car, les fraudeurs, il n’en manquera certainement pas. Il faut prendre les dispositions nécessaires aux fins de leur barrer la route ; eux qui, à la moindre faille, sont capables de tout. Notre pays a besoin de futurs cadres et non pas de fraudeurs en herbe qui viendront compromettre son développement. En tout cas, il n’y a aucun mérite à tricher pour obtenir un diplôme. Hélas ! Certains élèves, il faut avoir le courage de le dire, ne font qu’emboîter le pas à leurs parents qui, eux aussi, sont loin d’être des exemples. Les enfants s’inspirant toujours du comportement de leurs parents, on comprend pourquoi certains d’entre eux sont des cas sérieux, comme on aime à le dire.

Sidzabda