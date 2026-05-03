LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens qui, comme on aime à le dire, prennent du plaisir à « cogner » les têtes des autres. Et leur sport favori consiste à écouter les propos de l’un pour les rapporter à l’autre et vice-versa ; conscients qu’en agissant ainsi, ils entretiennent les tensions, quand ils ne préparent pas les esprits à l’affrontement. Voyez-vous ? Il y a des choses que l’on n’enseigne pas dans une salle de classe mais qui relèvent du bon sens. Quand on n’a pas les aptitudes de rassembler les uns et les autres, on ne doit pas se donner la peine de les diviser au risque de passer pour un trouble-fête. En tout cas, une chose est certaine. Chacun finit, tôt ou tard, par récolter ce qu’il a semé. C’est une vérité à jamais démentie.

Cicéron

A lundi prochain !