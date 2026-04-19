LA CITE SANS VERTU

Le respect de la parole donnée n’est plus la chose la mieux partagée dans notre pays si fait que l’on ne sait plus à quel saint se vouer. En effet, ils sont nombreux qui s’en soucient comme d’une guigne, oubliant ainsi qu’ils portent atteinte à leur image ou crédibilité. Toute chose qu’il convient de déplorer. Car, quand on prend un engagement, on doit mettre un point d’honneur à le respecter au risque de donner une mauvaise impression aux uns et aux autres. Malheureusement, il en va autrement aujourd’hui où tout ou presque se fonde sur du faux ; l’indignité étant devenue la règle de conduite. C’est tout simplement regrettable !

Cicéron

A lundi prochain !