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LA CITE SANS VERTU


Un corbillard transformé en un véhicule de transport de produits frauduleux ! Cela paraît pour le moins invraisemblable. Et pourtant, c’est la prouesse, pour ainsi dire, qu’ont réussie des fraudeurs à Koudougou dans le Nando. Voyez-vous ? C’est la preuve que la morale a foutu le camp dans notre pays au point que ce qui passait pour être choquant, semble désormais admis par certains qui ne jurent que  par l’argent. Heureusement que les services compétents veillent au grain, prêts à barrer la route à tous ceux qui se  croient tout permis. Il faudra que leur soit opposée la loi dans toute sa rigueur.

 

Cicéron

 

A lundi prochain


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