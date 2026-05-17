ELIMINATION D’UN CHEF TERRORISTE AU NIGERIA : Aller au-delà !

Le président américain, Donald Trump, a annoncé l’élimination, le 16 mai dernier, de Abu-Bilal al-Minuki, un haut responsable de l’Etat islamique (EI). Présenté comme le numéro deux mondial de l’EI, ce chef terroriste qui était sous sanctions américaines depuis 2023, a été éliminé au cours d’une opération conjointe menée par les forces américaines et nigérianes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la coalition américano-nigériane a fait là, œuvre de salubrité publique. Ce d’autant que ce haut cadre de l’EI était une « figure opérationnelle et stratégique qui fournissait des conseils aux entités de l’EI hors du Nigeria, sur des questions liées aux opérations médiatiques, à la guerre économique ainsi qu’au développement et à la fabrication d’armes, d’explosifs et de drones ». On est d’autant plus fondé à le penser, qu’al-Minuki, aussi connu sous le nom d’Abu-Mainok, était considéré comme l’un des terroristes les plus actifs dans le monde. Toujours est-il que l’élimination de ce sanguinaire sur le champ de bataille, constitue, à n’en point douter, une bouffée d’oxygène aussi bien pour le Nigeria que pour le reste des Etats dans lesquels, il jouait un rôle de coordination pour semer la terreur. En tout cas, cette coopération militaire américano-nigériane est à saluer car, elle commence à porter fruits. Cela dit, à travers cette « opération air-sol de précision méticuleusement planifiée et hautement complexe » qui a porté un coup fatal à Abu-Minuki qui se croyait intouchable dans sa cachette du Lac Tchad, les USA montrent, une fois de plus, leur puissance militaire. Et c’est tout à leur honneur.

La simple élimination d’un chef terroriste n’a jamais mis fin au terrorisme

Pour autant, l’élimination de ce haut cadre de l’EI mettra-t-elle fin au terrorisme au Nigeria ? Evidemment, non. Car, on le sait, comme une hydre, trancher une tête, une autre repoussera et parfois plus redoutable. Faut-il donc craindre la poussée d’une nouvelle figure plus radicale après l’élimination d’Al-Minuki ? Vivement que cela n’arrive pas ! En attendant, le Nigeria gagnerait à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de parer à toute éventualité. Il faut aller au-delà de cette neutralisation. Car, l’expérience nous enseigne que la simple élimination d’un chef terroriste, n’a jamais mis fin au terrorisme. Du Sahel à la Somalie en passant par le Nigeria, de nombreux chefs terroristes ont été envoyés ad patres sans que cela ne mette fin au terrorisme. A preuve, l’élimination d’Abubakar Shekau n’a ni mis fin aux violences de Boko Haram au Nigeria ni à l’existence de ce groupe islamiste qui continue de se repaître du sang d’innocentes populations. Du reste, le pays de Bola Tinubu gagnerait à mettre à profit la haute technologie dont dispose son nouvel allié, l’Oncle Sam, pour, à défaut de porter le coup de grâce à la bête immonde, réduire sa voilure. C’est d’autant plus nécessaire que les Nigérians ont, 17 ans durant, souffert le martyre. Il est donc temps d’œuvrer à mettre fin à cette longue souffrance. Mais tant que les Etats qui prétendent aider les pays africains à lutter contre le terrorisme ne feront pas montre de sincérité, il ne faut pas rêver d’une victoire dans le court terme.

Dabadi ZOUMBARA