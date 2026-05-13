VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE: 99 962 cas recensés en 2025

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la prise en charge des survivantes des Violences basées sur le genre (VBG) au Burkina Faso, le ministère de la Famille et de la solidarité, en partenariat avec l’Ambassade de Belgique au Burkina Faso, Enabel et les acteurs belges non gouvernementaux réunis au sein de la Team Belgium genre et inclusion, a, le 12 mai 2026, organisé un panel de partage d’expériences sur les modèles de centres de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre.