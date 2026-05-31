LA CITE SANS VERTU
S’il y a un phénomène dont les effets peuvent être très dévastateurs, c’est bien la rumeur à laquelle s’adonnent, avec plaisir, certains. En effet, elle agit comme une étincelle qui finit par provoquer un véritable embrasement. Il suffit de voir comment les stations-services de Ouagadougou, sur la base d’une rumeur portant sur une pénurie du carburant, ont été prises d’assaut, pour s’en rendre compte. En si peu de temps seulement, on sentait un branle-bas à travers la ville. Voyez-vous ? Il faut que les uns et les autres sachent raison garder. Il faut éviter de distiller des informations alarmantes dans le but de semer la psychose. En tout cas, comme on aime à le dire, notre pays sera ce que l’on veut qu’il soit. Nous pourrons en faire un havre paradisiaque. Tout comme on peut, par nos faits et gestes, en faire un pandémonium et cela, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Cicéron
A lundi prochain !