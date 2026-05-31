LA CITE SANS VERTU

RECRUTEMENT (15) Assistants Foreurs et (1) Safety officer

Dans le cadre d’un futur renforcement de ses équipes sur le site minier de SAMBRADO, nous recrutons les postes suivants :

(15) Assistants Foreurs, (1) Safety officer

Le dépôt des dossiers de candidature est gratuit. Aucun paiement, frais ou contrepartie ne sont exigés en échange de l’acceptation ou du traitement des dossiers.

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