LA CITE SANS VERTU

La pratique prend de plus en plus de l’ampleur. Il s’agit des cas de ces individus malintentionnés, pour ne pas dire, des malfrats qui, parce qu’ils se savent recherchés, se refugient dans des centres de santé où ils se confondent aux malades ou à leurs accompagnants. Certains en ont fait même des bases de repli, d’où ils sortent nuitamment pour commettre leurs basses besognes. Tandis que d’autres jettent leur dévolu sur le personnel soignant dont ils soutirent les engins et autres. Voyez-vous ? Une telle pagaille ne saurait prospérer. Car, la vocation d’un centre de santé, c’est de soulager les peines des malades et non pas de servir de refuge à des délinquants. Si l’indécence avait un nom…

Cicéron

A lundi prochain !