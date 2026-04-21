PLUS JAMAIS ÇA !

Deux amis, à l’issue d’un match de football qui a opposé deux clubs européens dont on tait volontairement les noms, en sont venus aux mains et ce, après s’être lancé des invectives. Certes, on sait que le football est, par excellence, un domaine de passion, mais on est loin d’imaginer que des supporters pousseraient loin le bouchon au point d’en venir à un affrontement. Franchement, plus jamais ça. Il faut que les uns et les autres sachent raison garder, tout en ayant constamment à l’esprit que le football n’est qu’un jeu.