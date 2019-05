Les week-ends constituent généralement des moments de repos pour beaucoup de citoyens qui, après une semaine de dur labeur, ne demandent qu’à souffler un peu. Mais, pour d’autres, c’est l’occasion d’entreprendre certains travaux de réfection ou de réaménagement au sein de leur domicile. Quand bien même ces travaux sont des plus bruyants et susceptibles de déranger les voisins, ceux-ci n’en ont cure et en font à leur guise. Aussi la courtoisie voudrait-elle que ce genre de travaux soient effectués en cours de semaine, au moment où tout le monde est censé être au travail. Cela éviterait d’éventuels désagréments dans le voisinage et participerait à la bonne marche de la cité vu que ceux-là mêmes qui sont à l’origine de ces travaux sont parfois obligés de quitter leur domicile pour non seulement fuir les nuisances sonores, mais aussi faciliter la tâche aux ouvriers chargés des travaux de réfection.

Valérie TIANHOUN