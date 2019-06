Cette période des examens et concours scolaires offre l’occasion d’évoquer un sujet encore absent dans nos écoles : la préparation psychologique des élèves à affronter les épreuves. Beaucoup d’établissements ne prennent pas le temps de coacher les élèves en classes d’examen. Ceux-ci sont donc laissés à eux-mêmes, chacun avec sa méthode de révision. Naturellement, des erreurs sont constatées, avec des élèves qui bossent nuit et jour jusqu’à la veille de l’examen. Résultat, ils sont surmenés le jour-J. Il en est arrivé qui sont si épuisés qu’ils ont dormi et ont raté des épreuves. Bref, ce volet de la prise en charge des élèves mérite qu’on y prête une plus grande attention.

Issa SIGUIRE