Empruntez certaines voies de Ouagadougou la nuit. Vous aurez souvent l’impression de traverser, par moments, des ténèbres. Les lampadaires qui ont été installés sur les voies, sont vieillissants et brillent à peine. Les lampes ne sont pas éteintes mais elles n’éclairent plus pratiquement. Où se trouve le problème ? Les lampes sont vieilles et personne ne songe à les renouveler. S’attend-on à ce que toutes les avenues deviennent sombres avant de les réparer ? Vivement que l’autorité municipale y songe dès maintenant.

Issa SIGUIRE