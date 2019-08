La présence des filles de ménage à Ouagadougou, est une nécessité majeure dans les ménages. Mais parfois, il arrive que certaines maîtresses de maison, face à l’urgence, ne prennent pas le soin de bien connaître le lieu de résidence, encore moins la moralité même de ces aide-ménagères qu’elles embauchent. Et à cause de cette imprudence, nombre de maîtresses de maison se retrouvent parfois confrontées à des cas de vols ou de pillage par leurs domestiques. Et, ironie du sort, ces dernières sont parfois dans l’incapacité de retrouver ces pilleuses, car n’ayant aucun renseignement sur elles. Donc, soyons prudents en embauchant les filles de ménage !

Valérie TIANHOUN