Suite à l’attaque du détachement militaire de Koutougou, dans le Soum, qui a provoqué la mort de 26 soldats, le président du Faso a décrété un deuil national de 72 heures, allant du 23 au 25 août 2019, sur toute l’étendue du territoire national. A l’occasion, l’on a constaté que certains maquis ont fermé alors que d’autres ont ouvert mais sans le moindre bruit musical. Ce qui est une bonne chose en soi.

Mais dans la journée du dimanche 25 août dernier, soit quelques heures avant la fin du deuil national, on avait l’impression que la ville de Ouagadougou et ailleurs, était en fête, tant on voyait des gens faire des acrobaties et des klaxons sur des voies publiques. Ce qui paraît pour le moins inadmissible. Car les soldats tombés sur le champ de bataille, méritent qu’on leur accorde beaucoup d’égards puisqu’ils sont morts pour la patrie. Et la meilleure manière pour nous de leur rendre hommage, était de respecter scrupuleusement le deuil national.

Boundi OUOBA