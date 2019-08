Bien qu’interdite, la culture des plantes en hauteur demeure une réalité à Ouagadougou. En effet, il suffit de sillonner certains secteurs de la ville pour voir du mil par-ci, du maïs par-là et bien d’autres plantes en hauteur. Or, ces plantes en hauteur, au-delà du fait qu’elles peuvent constituer des repaires pour bandits, sont des lieux de prédilection des moustiques qui, on le sait, sont à l’origine de bien des maladies. C’est le lieu donc d’appeler les uns et les autres au respect de la mesure en vigueur. Car, dans le cas d’espèce, il y va de l’intérêt de tous.

Frédéric TIANHOUN

(Collaborateur)