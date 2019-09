Depuis quelque temps, on fait le constat qu’il n’y a quasiment plus de contrôle de radars sur les principaux axes routiers de la capitale. Pourtant, malgré l’aversion de certains conducteurs pour ces appareils, force est de reconnaître qu’ils jouaient un rôle important, en ce sens qu’ils dissuadaient les conducteurs qui se livraient à l’excès de vitesse pour ne pas dire au rallye. Vivement que la police en charge de ces radars, reprenne service afin de modérer le goût de certains conducteurs pour l’excès de vitesse et contribuer ainsi à réduire le nombre d’accidents de la circulation qui font de plus en plus de victimes.

Seydou TRAORE